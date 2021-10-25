Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм
Источник:EnTV
Николай Тищенко заявил, что покупает килограмм говядины по 50–70 гривен за 1 килограмм. Он даже рассекретил точку с такими дешевыми ценами – Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве.
Тищенко не заметил поднятия цен в Украине
Депутат от "Слуги народа" рассказал, что покупает продукты на Бессарабском рынке. Особенно он любит ходить туда за салом.
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Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12–28 гривен.
Говядину я покупал в последний раз от 50 до 70 гривен за килограмм. Когда прошелся по ценам, то можно было купить и за 20 гривен,
– рассказал "слуга народа".
Поднятия цен на продукты в Украине Тищенко не заметил, а на вопрос о том, сколько денег тратит на продукты, – не ответил.
Тищенко покупает продукты по ценам, которых давно нет: видео
Сколько на самом деле стоят продукты
- По данным Госстата, в сентябре 2021 года средняя цена говядины составляла 172 гривны за килограмм.
- Килограмм гречки в среднем стоил 42 гривны 50 копеек. Даже в начале года цена была не намного меньше – 37 гривен 40 копеек.
- Сало по 50–70 гривен в Украине не купишь. В сентябре килограмм стоил 86 гривен.