Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм

Николай Тищенко заявил, что покупает килограмм говядины по 50–70 гривен за 1 килограмм. Он даже рассекретил точку с такими дешевыми ценами – Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве.

Тищенко не заметил поднятия цен в Украине

Депутат от "Слуги народа" рассказал, что покупает продукты на Бессарабском рынке. Особенно он любит ходить туда за салом.

К теме Ты за**ал уже, – Тищенко в Трускавце очень эмоционально пообщался с Грищуком

Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12–28 гривен.

Говядину я покупал в последний раз от 50 до 70 гривен за килограмм. Когда прошелся по ценам, то можно было купить и за 20 гривен,

– рассказал "слуга народа".

Поднятия цен на продукты в Украине Тищенко не заметил, а на вопрос о том, сколько денег тратит на продукты, – не ответил.

Тищенко покупает продукты по ценам, которых давно нет: видео

Сколько на самом деле стоят продукты