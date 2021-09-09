Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны в Верховной Раде: эпическое видео

Народные депутаты едва успели вернуться к работе после летних каникул, а уже устроили скандал. В Верховной Раде потолкались Николай Тищенко и Гео Лерос.

Во время выступления в Раде Гео Лерос говорил о "спецоперации по вагнеровцах". Эти слова не понравились Николаю Тищенко и он решил прервать коллегу.

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"Слуга народа" подошел к бывшему представителю провластной фракции и активно пытался вытолкать его из-за трибуны парламента.

Ему удалось это сделать благодаря антропометрическим данным.

На помощь Гео Леросу пришли другие народные депутаты, которые пытались успокоить Тищенко. Вмешался в конфликт и спикер Дмитрий Разумков.

Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны в Верховной Раде: смотрите видео

Столкновения нардепов в Раде: что известно

Народные избранники от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий 29 июня подрались прямо в помещении Верховной Рады.

В парламенте 16 июля произошло столкновение между депутатом от "Батькивщины" Вадимом Ивченко и "слугой народа" Николаем Сольским.

Массовая потасовка "Слуги народа" и ОПЗЖ случилась 17 июня. Все началось из-за слов Никиты Потураева, что надо расстреливать пророссийских нардепов.

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