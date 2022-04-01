Тищенко "забыл" рассчитаться во львовском ресторане и сбежал из него: видео инцидента

Нардеп Николай Тищенко оконфузился во Львове. Он якобы "забыл" рассчитаться за обед в одном из ресторанов.

Член Львовского Туристического Альянса Андрей Вильчинский сообщил, что инцидент произошел еще 4 марта. Все это время с политиком от партии "Слуга народа" пытались связаться через социальные сети.

К теме Котлеты по-киевски нельзя называть "митболами": шеф-повар исправил Тищенко

Это знаменитый "Ревизор" и депутат ВР, которым, кстати, спикер запретил покидать Киев, ведь война – Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы коллеги будьте бдительны и берите с него предоплату,

– подчеркнул Вильчинский.

Он также опубликовал видео с камеры слежения. На нем видно, как политик проходит кассу и выходит из ресторана. Вильчинский отметил, что до сих пор Тищенко не отписал в соцсетях и не рассчитался за блюда.

Смотрите видео, как Тищенко выходит из ресторана не рассчитавшись: