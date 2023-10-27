"Ничего общего с реальностью": Тишлек прокомментировал расследование о связях с Россией

Заместитель главы нацполиции Дмитрий Тишлек отреагировал на расследование, в котором заявили о связях его семьи с Россией. Он заявил, что журналисты исказили факты.

Расследование вечером 26 октября опубликовало издание Bihus.Info. В нем журналистка-расследовательница Леся Иванова заявила, что Тишлек пользуется автомобилем и недвижимостью партнеров ростовского криминального авторитета, а его жена якобы имеет гражданство России.

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Как прокомментировал расследование Тишлек

Замглавы Нацполиции заявил, что факты его биографии, а также сведения из жизни семьи были искажены. По его словам, отдельные ситуации журналисты якобы дополнили субъективными утверждениями и выводами.

Некоторые ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью,

– заявил Тишлек.

Он также сообщил, что подал заявление в ДБР, чтобы они провели собственное расследование по нему. Тишлек заявил, что также обратился с просьбой к следователям, чтобы все обнародованные в расследовании данные тщательно проверили и всесторонне оценили.

Расследование о связях Тишлека с Россией: главное