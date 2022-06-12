Титул не помог: ВСУ ликвидировали чемпиона мира по танковому биатлону россиянина Бакулева

Российские военные продолжают гибнуть на войне против Украины. Нашим защитникам удалось отправить на тот свет Алексея Бакулева – чемпиона мира по танковому биатлону.

Мы не недооцениваем врага. Но заметили интересную закономерность: погибают как не токток-военные Кадырова, так обладатели всяческих титулов. К примеру, чемпионства в танковом биатлоне.

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Победил в танковом биатлоне – проиграл на войне

Известно, что в ряды "двухсотых" присоединился старший сержант Алексей Бакулев. В прошлом он – чемпион мира по танковому биатлону. Теперь же он часть статистики, которую ежедневно ведут в Генштабе.

Поэтому российский захватчик, получавший победный кубок от Сергея Шойгу, отправится домой. Если повезет, конечно. Вы ведь помните, что "россияне своих не бросают".

Получил ранение, несовместимое с жизнью

Начнем с пути Бакулева к войне. Пять лет назад, в 2017 году, он участвовал в чемпионате мира по танковому биатлону. Понятное дело, что выступал он в составе сборной страны-агрессорки. Через два года, в 2019 году, он получил Кубок армии. Тот самый, врученный расхитителем "второй армии России" Шойгу.

О самом оккупанте известно, что он родился в одном из сел Республики Алтай. В армию его призвали в 2014 году. Военную службу теперь уже "двухсотый" проходил в Южно-Сахалинске. После ее завершения решил остаться в армии, подписав контракт.

В России уже появился некролог о 26-летнем захватчике. В нем говорится, что Бакулев получил "осколочное ранение, несовместимое с жизнью". Известно, что он являлся частью экипажа танка Т-72. И при попытках прикрыть отход своих подразделений, оккупант попал под раздачу от ВСУ.

Заметим, что Бакулев из тех кафиров, которые стремились воевать. Мол, он хотел бы почувствовать, что такое настоящее противостояние на поле боя. Правда, он забыл, что романтизированная картинка из фильмов и действительность не имеют ничего общего.

ВСУ уничтожили более 32 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 32 050 российских захватчиков . Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зоне активных боевых действий невозможно.

Также во "второй армии мира" продолжают терять технику. В металлолом на протяжении более трех месяцев превратили 1419 танков, 3466 боевых бронированных машин, 712 артиллерийских систем, 222 РСЗО, 97 единиц средств ПВО, 2448 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы спецтехники.

Кроме того, у врага стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 579 БпЛА и 13 судов меньше.

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