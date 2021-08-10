Ведь Меркель принимала участие в разработке минских договоренностей. Об этом в эфире 24 каналу отметил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

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Меркель и Зеленский обсудят ситуацию с безопасностью

По его словам, дело в том, что условно альтернативный процесс кластеров уже запустили. Говорится о реализации минских договоренностей, но не в той последовательности и не в этом комплексе, в которых документ прописали.

Поэтому я думаю, что, возможно, будут обсуждать (Меркель и Зеленский – 24 канал) какой-то альтернативный проект политической реализации минских договоренностей,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что для соответствующей дискуссии достаточно и минской группы, и нормандского формата.

Тизенгаузен: Позиция России неприемлема

Позиция России (сначала выборы, потом – контроль над границей), как отметил эксперт, является совсем неприемлемой. "С такой позицией проукраинские силы физически не смогут участвовать в выборах на оккупированных территориях", – он добавил.

Отметим! Минские договоренности не работают из-за того, что Россия не хочет выполнять свою часть обязанностей. Представители государства-агрессора системно блокируют переговоры и выдвигают свои условия.

Встреча Меркель и Зеленского: что известно

Канцлер Германии приедет в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, 22 августа 2021 года.

По словам политологов, это будет прощальный визит Меркель перед избранием на пост канцлера нового человека.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что немецкая дипломатка едет в Украину, ведь чувствует вину за российский газопровод "Северный поток-2".

Эксперт сказал, почему Меркель едет в Украину: смотрите видео