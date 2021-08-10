Адже Меркель брала участь у розробці мінських домовленостей. Про це в ефірі на 24 каналі відзначив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Меркель і Зеленський обговорять безпекову ситуацію

За його словами, річ у тому, що умовно альтернативний процес кластерів вже запустили. Мовиться про реалізацію мінських домовленостей, але не в тій послідовності і не в тому комплексі, в яких документ прописали.

Тому я думаю, що, можливо, обговорюватимуть (Меркель і Зеленський – 24 канал) якийсь альтернативний проєкт політичної реалізації мінських домовленостей,

– наголосив Тизенгаузен.

Він зазначив, що для відповідної дискусії достатньо і мінської групи, і нормандського формату.

Тизенгаузен: Позиція Росії є неприйнятною

Позиція Росії (спочатку вибори, потім – контроль над кордоном), як наголосив експерт, є зовсім неприйнятною. "З такою позицією проукраїнські позиції фізично не зможуть брати участь у виборах на окупованих територій", – він додав.

Відзначимо! Мінські домовленості не працюють через те, що Росія не хоче виконувати свою частину обов'язків. Представники держави-агресора системно блокують перемовини та висувають свої умови.

Зустріч Меркель і Зеленського: що відомо

Канцлерка Німеччини приїде в Україну, щоб зустрітись із Зеленським, 22 серпня 2021 року.

За словами політологів, це буде прощальний візит Меркель перед обранням на посаду канцлера нової людини.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що німецька дипломатка їде в Україну, адже відчуває провину за російський газопровід "Північний потік-2".

Експерт сказав, чому Меркель їде в Україну: дивіться відео