Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия уже давно пытается контролировать представителей ультраправых и ультралевых партий в Европе.

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Это – классическое запугивание

Как отметил Тизенгаузен, в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" есть много пророссийских лиц. Уже были расследования, где разоблачали связи со страной-агрессором. А их представители ездили в Россию.

Или же это могут представители левых политических сил. Российская агентура в Германии действительно мощная.

Российская агентура в Германии, где Путин в свое время служил, является очень мощной. Это могли быть и "леваки", которых, может, не завербовали, но очень тщательно побудили сделать то, что они сделали. Или же правые. Россияне всегда "опекали" европейских правых,

– сказал Тизенгаузен.

Такой поджог – это классическое запугивание. Если ничего не изменится, то там могут еще что-то подожгли. Это – абсолютно классические чекистские методы, которые являются типичными для России.

Обратите внимание! Rheinmetall AG – немецкий оружейный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Там практически с начала полномасштабной войны помогают Украине.

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