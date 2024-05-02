Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія вже давно намагається контролювати представників ультраправих та ультралівих партій у Європі.

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Це – класичне залякування

Як наголосив Тизенгаузен, в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" є багато проросійських осіб. Вже були розслідування, де викривали зв'язки з країною-агресоркою. А їхні представники їздили до Росії.

Або ж це можуть представники лівих політичних сил. Російська агентура в Німеччині є дійсно потужною.

Російська агентура в Німеччині, де Путін свого часу служив, є дуже потужною. Це могли бути й "ліваки", яких, може, не завербували, але дуже ретельно спонукали зробити те, що вони зробили. Або ж праві. Росіяни завжди "опікувалися" європейськими правими,

– сказав Тизенгаузен.

Такий підпал – це класичне залякування. Якщо нічого не зміниться, то там можуть ще щось підпали. Це – абсолютно класичні чекістські методи, які є типовими для Росії.

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