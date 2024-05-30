В России сделали циничное заявление о мире в Украине: почему Лавров об этом заговорил
В России снова заговорили о так называемых "переговорах" с Украиной. Понятно, что ничего адекватного в этих заявлениях нет.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Недавно еще и диктатор Путин рассказывал бред о легитимном председателе Верховной Рады.
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Почему Россия заговорила о переговорах
Понятно, что это бред. Все это уже происходило раньше.
Эта история со Стефанчуком напоминает мне предыдущие попытки Путина. Когда он говорил, чтобы военные брали власть в свои руки, потому что с ними будет легче договориться. На этот раз он обращается к Верховной Раде. Понятно, что это глупая попытка от Путина. Чисто технологически он может так показывать Западу, что будто готов к "переговорам, но не с кем",
– сказал Тизенгаузен.
Запад прекрасно понимает, что Россия не хочет никаких переговоров. Там требуют капитуляцию. В этом контексте таким же является заявление Лаврова, где он выделял "перемирие" и "мир". Ничего такого Россия не хочет.
"Перемирие" для России – это замораживание войны. А "мир" – это сразу по пунктам: отдать России территории, внеблоковый статус и так далее. Там еще что-то захотят. Украина для них оказалась с "легкой прогулки" – страшным сном,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Перемирие нужно России только для того, чтобы выработать больше оружия. Они попытаются накопить всего как можно больше, чтобы потом снова напасть.
Переговоры Украины и России: кратко
- Кремль в последнее время снова бросается заявлениями о так называемых "переговорах". Лавров предлагает Украине переговоры, но исключительно на российских условиях.
- Путин также рассказывал, якобы Россия готова к "переговорам". Но там нагло отказываются покидать временно оккупированные территории.
- Россия ежедневно теряет колоссальное количество ресурсов. По состоянию на 30 мая страна-агрессор потеряла более 506 тысяч личного состава.