В России сделали циничное заявление о мире в Украине: почему Лавров об этом заговорил

В России снова заговорили о так называемых "переговорах" с Украиной. Понятно, что ничего адекватного в этих заявлениях нет.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Недавно еще и диктатор Путин рассказывал бред о легитимном председателе Верховной Рады.

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Почему Россия заговорила о переговорах

Понятно, что это бред. Все это уже происходило раньше.

Эта история со Стефанчуком напоминает мне предыдущие попытки Путина. Когда он говорил, чтобы военные брали власть в свои руки, потому что с ними будет легче договориться. На этот раз он обращается к Верховной Раде. Понятно, что это глупая попытка от Путина. Чисто технологически он может так показывать Западу, что будто готов к "переговорам, но не с кем",

– сказал Тизенгаузен.

Запад прекрасно понимает, что Россия не хочет никаких переговоров. Там требуют капитуляцию. В этом контексте таким же является заявление Лаврова, где он выделял "перемирие" и "мир". Ничего такого Россия не хочет.

"Перемирие" для России – это замораживание войны. А "мир" – это сразу по пунктам: отдать России территории, внеблоковый статус и так далее. Там еще что-то захотят. Украина для них оказалась с "легкой прогулки" – страшным сном,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Перемирие нужно России только для того, чтобы выработать больше оружия. Они попытаются накопить всего как можно больше, чтобы потом снова напасть.

Переговоры Украины и России: кратко