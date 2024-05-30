Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, прокоментувавши нещодавню заяву глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Нещодавно ще й диктатор Путін розповідав маячню про легітимного голову Верховної Ради.

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Чому Росія заговорила про переговори

Зрозуміло, що це маячня. Все це вже відбувалося раніше.

Оця історія зі Стефанчуком нагадує мені попередні спроби Путіна. Коли він говорив, щоб військові брали владу у свої руки, бо з ними буде легше домовитися. Цього разу він звертається до Верховної Ради. Зрозуміло, що це дурна спроба від Путіна. Чисто технологічно він може так показувати Заходу, що ніби готовий до "переговорів, але немає з ким",

– сказав Тизенгаузен.

Захід прекрасно розуміє, що Росія не хоче ніяких переговорів. Там вимагають капітуляцію. В цьому контексті такою ж є заява Лаврова, де він виділяв "перемир'я" та "мир". Нічого такого Росія не хоче.

"Перемир'я" для Росії – це замороження війни. А "мир" – це зразу за пунктами: віддати Росії території, позаблоковий статус і так далі. Там ще щось захочуть. Україна для них опинилася з "легкої прогулянки" – страшним сном,

– наголосив Тизенгаузен.

Перемир'я потрібне Росії лише для того, аби виробити більше зброї. Вони спробують накопичити всього якнайбільше, щоб потім знову напасти.

Переговори України та Росії: коротко