Неделя будет непростой, – Федоров прокомментировал сбой в Дие

Дия продолжает тестирование услуги выдачи тысяч гривен для полностью вакцинированных украинцев. В первый день роботы "Єпідтримки" граждане жалуются на сбои в работе приложения. Глава Минцифры Федоров прояснил ситуацию.

По словам министра, Минцифры тестирует самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины. Потенциально 8 миллионов клиентов смогут получить деньги за чуть больше недели.

Актуально В Дие не загружаются услуги – произошел масштабный сбой

Мы уже сегодня постепенно входим в бета-режим, чтобы все наладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет непростой,

– подчеркнул Федоров.

По словам главы Минцифры, все работает стабильно. Сертификаты генерируются, а услуги предоставляются.

В то же время Федоров добавил, что после стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов Дия перейдет в другую, еще более массовую.

"Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата", – подытожил он.

Что известно о сбоях в Дие

В приложении "Дия" вечером 13 декабря произошел сбой. У пользователей не загружались услуги.

Сначала возникли проблемы с генерированием COVID-сертификатов. Их объяснили тем, что проблемы возникли также со стороны Электронной системы здравоохранения.

Впрочем, позже и другие услуги приложения "Дия" начали давать сбой. В Минцифре же пообещали, что в ближайшее время уладят ситуацию с работой приложения.

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Текст публикации Михаила Федорова:

"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины — возможность получить 1000 грн в рамках проекта єПідтримка. Потенциально 8+ млн клиентов получат услугу за чуть больше, чем одну неделю.

Старт проекта с 19 декабря, но мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все отладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой.

Сейчас все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работаю наши команды поддержки, более 1000 команд по стране.

После стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов мы переходим в другую, ещё более массовую. Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата".