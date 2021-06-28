Футболисты играют быстрее, но магия исчезает: как изменился любимый вид спорта Европы
Источник:24 канал
Игрок сборной Испании по футболу Тьяго Алькантара рассказал The Guardian о том, какой становится современная игра и как меняются футболисты.
Отец Тьяго любил одну фразу: "diversión con responsibilidad" – "веселье с ответственностью". Он вспомнил ее, разговаривая на тренировочной базе сборной Испании Las Rozas.
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Это как лозунг между нами и хороший урок для жизни, – сказал он The Guardian.
Серьезное разнообразие
Тьяго говорит, что он всегда был очень ответственным. Даже когда был маленьким ребенком. Главный вопрос, говорит он, "слить эти две вещи – веселье и ответственность – в одну, чтобы понять, кем ты есть. Но Тьяго – многогранная личность.
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Он родился в Испании, но его отец Мазинью – чемпион мира по футболу из Бразилии (в 1994 году). Также у него есть брат Рафа, который играет в "Пари Сен-Жермен".
"Мои взгляды на футбол сформировало поколение моего отца", – говорит Тьяго. С тех пор он любил наблюдать за игроками, что они делают во время и после тренировок. Парень спрашивал, что они пили перед играми – фруктовые смузи. Дальнейшие герои – Хави, Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль из каталонского гранда.
Рафинья, Тьяго и их отец Мазинью / Фото Marca
То, как они меняли игру – тоже больше о поколении, нежели о культуре. Но лиги имеют разную идентичность, которая тоже формирует футболиста. И сейчас, конечно, футбол уже другой.Тьяго описывает игру в разных странах: испанцы все еще более технические, итальянцы – более тактичные. Англия – короли высокого темпа, немцы – переходов из атаки к защите и наоборот.
Франция готовит своих игроков в отдельных центрах с высокой производительностью, они всесторонне развиты, особенно физически. "Иметь товарищей по команде из разных мест, играть в разных странах означает изучать различные элементы, обогащать себя. Это нарушение собственных рамок", – считает Тьяго. Он добавляет: все культуры это смесь.
Почему Бразилия – наиболее развитая футбольная страна мира? У них есть Mestizaje (микс – 24), как и во Франции. Там невероятные игроки.
Футбол – форма общения и побега. Когда вы видите, сколько миллионов следят за ним, у вас возникают удовольствие и эмоции после игры, то чувствуете его важность. Но это все равно только спорт,
– рассказывает Алькантара.
Скорость и адаптация
Тьяго считает, что сейчас темп и ритм уже выше, как и интенсивность. "Играем более ускоренно, более физически", – считает игрок "Ливерпуля". Фигура классического №10 почти исчезла (классическая "десятка" это атакующий полузащитник, который играет чуть ниже форвардов, что "в оттяжке" – 24).
На эту позицию всегда искали умных, креативных и техничных футболистов. Обычно, он освобожден от работы в обороне, разве что имеет задачу прессинговать защитников противника, когда они получают мяч.
Футболисты делают больше работы, но быстрее. Мы видим меньше магии и фантазии. Вам уже не надо вести мяч, потому что вы обычно постоянно бегаете. Игроки более развиты, во всех смыслах,
– говорит Тьяго.
Если у футболиста возвышенная техника, но он медленный, то он (и его команда – 24) лишаются возможности. Даже если это важнейший плеймейкер. "Те из нас, у кого медленные ноги, должны иметь быструю голову, потому что в футболе – очень быстрое мышление", – говорит Тьяго. Футбол меняется постоянно, поэтому всем надо адаптироваться.
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Как и в жизни. Особенно это видно в сборной команде. Тренер получает молодых игроков, быстрых, очень старательных. "Когда мне было 18 лет, я сидел, болтал, пил кофе, выходил только за 5 минут до тренировки. Сейчас, за 30-45 минут, они уже тренируются в зале: подвижность, силовая работа", – объясняет Алькантара.
Сейчас от футболистов на топ-уровне требуют гораздо больше / Фото Marca
Он добавляет, что раньше нам никто не говорил этого делать. Теперь, старшие игроки учатся у младших, особенно восстановлению после травм и подготовке. Стало больше сознания, относительно улучшения своей игры.
"Со временем, мы узнаем о новых путях, надо только сохранять красоту и технику", – говорит футболист.
Дух игры и коронавирус
Конечно, коронавирус изменил игру. Большие нагрузки, пустые трибуны, больше игр.
С другой стороны, есть и плюсы: "тренеры больше общаются с нами, а игроки – между собой", – отмечает Алькантара. Да, возможно футболисты становятся менее конкурентоспособными, но другие аспекты развиваются взамен.Те, кто защищаются, делают это до последней минуты. Те, кто на вас давят, будут делать это до 90-й минуты и еще несколько добавленных. Тьяго против нововведений в игре.
У меня менталитет, который ненавидит современный футбол, я выступаю за более классическую игру. А есть еще VAR, я всегда выступал против этой технологии. Она убивает суть игры. Мы допускаем ошибки играя, поэтому судьи тоже должны ошибаться,
– размышляет Тьяго.
Вот ты забиваешь великолепный гол, но вынужден ждать решения: не было ли там случайно офсайда или нарушения. "Стоишь и ждешь", – говорит игрок сборной Испании. Интересно, что Алькантара – один из 65 футболистов, который не играет за страну, в которой родился (Тьяго родился в Бриндизи, Италия – 24).
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"У меня нет культурных границ, всегда открыт к обучению. Надо развиваться в соответствии с вашими вкусами и опытом. Вы выражаете футбол в вашей стране, не обязательно ее саму", – подчеркнул спортсмен. Видеть сочетание культур приятно так же, как и заполненный 90-тысячный стадион. "Мы привыкли к давлению. Лучше 90 тысяч, чем никого", – уверен он.
Футбольные тренеры на пути
Тьяго тренировали разные выдающиеся тренеры: Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Тито Виланова, Ганси Флик, Луис Энрике. Ему больше нравятся тренеры, которые его развивали, чем те, кто работал с ним как с профессионалом.
Когда он приехал в Баварию, то Гвардиола сказал знаменитую фразу: "Тьяго или ничего". Сам он говорит, что это был невероятный заряд мотивации. Приехал к своему любимому тренеру, который был с ним еще в "Барселоне". Пеп "сконструировал тот футбол".
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Тьяго и Луис Энрике / Скриншот BBC
Тогда Алькантара был еще очень молодым. "Это круто, когда в бывшей команде есть футболисты гораздо лучше, но выбирают меня", – вспоминает испанец. Требовать от себя большего рядом с лучшим тренером в мире – еще лучше. Но сборная Испании – отдельный мир.
Луис ЭнрикеЭто тренер-гибрид. У него есть аналитические способности Пепа, агрессивность Клоппа, он знает много вещей, которые игрок видел в "Баварии". А также – и это очень важно – умеет доносить их до футболистов. И эти идеи работали в течение трех лет! Приходят новые игроки, но вливаются очень быстро, потому что Энрике всегда выбирает себе подобных – умных, но агрессивных.
Лучшие партнеры и Эриксен
В субботу 19 июня, бывшие партнеры по "Баварии" Роберт Левандовски и Тьяго Алькантара играли друг против друга. "Мы провели прекрасные шесть лет вместе, лучшее в футболе – это друзья", – уверен Тьяго. Отличный игрок, если бы был "Золотой мяч" в том году, он бы выиграл его, уверен испанский полузащитник. У него не только физическое, но и умственное развитие.
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Ежегодно забивает более 30 голов, но продолжает развиваться и тренироваться. Совершенствует то, что хорошо получается, работая над проблемными аспектами. "Рожденный победителем, совершенный профессионал", – уверен Тьяго. На вопрос, не является ли Левандовский одержимым футболом, Тьяго дает интересный ответ:
Одержимость в начале обучения всегда присутствует. Она позволяет учиться, вырабатывать привычку, превращать ее в рутину. Далее это становится образом жизни. Одержимость нападающего – голы. Но сейчас он спокоен, потому что они для него уже привычка,
– рассказал Алькантара.
Иногда давление на форвардов может быть слишком сильным и они перестают забивать. Так произошло с коллегой Алькантары по сборной – Альваро Моратой. Он часто вынужден даже защищаться, чтобы найти свои мячи. Тьяго говорит, что "сначала надо требовать голов от самих себя, уже потом – от нападения. То же касается Польши".
Когда произошла ситуация с Эриксеном, Тьяго подумал: "пусть он выздоровеет, пусть ему станет легче". Одновременно, были другие мысли: "что мы делаем, играя в футбол?". Игрока накрыли эмоции, негативные и позитивные. "Как нам повезло играть в футбол!", – воскликнул внутри себя Тьяго.