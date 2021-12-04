Тяжело дышал и потерял сознание: в Польше еще один украинец умер после задержания полицией
Источник:Wirtualna Polska
Правоохранители задержали 38-летнего украинца в польском городе Скерневице. Меньше чем через минуту после этого мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание.
Полиция Лодзинского воеводства рассказала, что мужчину пытались спасти. Уже через час медики констатировали смерть.
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Детали трагедии
По данным СМИ, 3 декабря украинец напал на женщину. Инцидент произошел на автобусной остановке. Говорится, что мужчина даже ударил женщину кием.
Тогда очевидцы вызвали полицию и скрутили мужчину. Когда правоохранители надели на задержанного наручники, он начал тяжело дышать и потерял сознание.
Правоохранители уверяют, что не применяли силу к задержанному. Причину смерти установят после вскрытия.
Гибель Дмитрия Никифоренко
- В Польше в июле 2021 погиб 25-летний Дмитрий Никифоренко.
- По данным СМИ, перед смертью мужчину избили правоохранители. Говорится, что на украинца набросились 6 человек: полицейские и сотрудники вытрезвителя. В частности, садились на мужчину и прижимали его голову к полу коленом. А потом – привязали к кровати, били по нему кулаками, дубинкой, а также душили.
- Никифоренко умер в вытрезвителе. В то же время родные погибшего утверждали, что он не употреблял алкоголь.