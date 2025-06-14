Тяжелобольные, молодежь и те, кто в плену с 2022 года: кто вернулся в рамках нового обмена

Состоялся очередной этап масштабного обмена: Украина вернула из российского плена тяжелораненых, тяжелобольных защитников и молодежь.

Обмен проведен в соответствии с договоренностями, достигнутых в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штамм по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Кого удалось вернуть из российского плена

На Родину вернулись бойцы ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года. Многие из них попали в плен во время боев за Мариуполь. Среди освобожденных преимущественно офицеры, а также молодежь в возрасте до 25 лет.

В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

По возвращении все защитники пройдут медицинский осмотр, получат необходимую физическую и психологическую помощь, а также надлежащие выплаты за время пребывания в неволе.