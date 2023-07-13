Тяжелораненый военный просит Зеленского наказать Дубинского за рейдерство больницы

Боец 131-го батальона 112-й бригады ВСУ, правозащитник Олег Симороз обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Военнослужащий просит привлечь к уголовной ответственности народного депутата Александра Дубинского за захват Киевской областной больницы №2.

Соответствующее видеообращение Олег Симороз опубликовал на странице в фейсбуке. Он отметил, что на базе этого медицинского учреждения недавно было создано реабилитационное отделение для раненых военных.

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Военный в ходе боевых действий потерял обе ноги и проходил реабилитацию в этой больнице. Он рассказал, что руководство медицинского учреждения сменилось через вмешательство народного депутата Александра Дубинского.

Подсанкционный нардеп Дубинский рейдернул важную для военных Киевскую областную больницу №2. Он отстранил законного директора Игоря Кучму – порядочного врача с 30-летним стажем, только что открывшего в больнице прекрасное новое реабилитационное отделение для раненых военнослужащих, и поставил руководить свою помощницу Киселеву,

– отметил Симороз.

По его словам, одиозный нардеп с помощью исполняющего обязанности главы Киевского облсовета Ярослава Добрянского назначил руководить больницей свою помощницу в Верховной Раде Марию Киселеву. Военный подчеркнул, что Киселева никакого отношения к медицине никогда не имела, а до парламентских выборов 2019 года была редактором на канале 1+1. В то же время Игорь Кучма, ранее возглавлявший медучреждение, занял свой пост на конкурсной основе.

Военный Олег Симороз обратился к президенту Владимиру Зеленскому: смотрите видео

Как рассказывал недавно Симороз, целью действий Дубинского является земельный участок площадью 5,5 гектаров в Сырецком парке, на котором расположена больница.

Призываю президента наконец привлечь Дубинского, который с 2021 года находится под санкциями США за сотрудничество с ФСБ, к уголовной ответственности и восстановить законность в столь важной для нашей обороны больнице!

– обратился военный к Владимиру Зеленскому.

Симороз также призвал всех украинцев не оставаться безразличными и максимально помочь в распространении видео. Ведь, по его словам, уже неоднократно было доказано, что всеобщая огласка позволяет восстановить справедливость и наказать виновных.