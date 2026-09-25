Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

В каких именно плоскостях сейчас идет война?

Он отметил, что тяжелые логистические дроны для украинских бойцов чрезвычайно актуальны, потому что война сейчас ведется в двух плоскостях: первая – это борьба за территорию, а вторая – за логистику. Ведь каждый боец на передовых позициях должен быть обеспечен всем необходимым для ведения боевых действий.

Однако доставка грузов на "ноль" – это ежедневный смертельный риск. А наземные роботизированные комплексы (НРК) из-за своей малоподвижности часто становятся легкой мишенью, поэтому оккупанты устроили на них настоящую охоту.

Россияне очень активно охотятся за НРК

В таких чрезвычайно сложных условиях на помощь приходит технологическое решение – тяжелые логистические дроны. Они работают на значительных высотах, что объективно затрудняет их сбивание врагом, и способны доставлять тяжелые грузы в больших объемах.

Поскольку НРК все-таки являются менее мобильной платформой, россияне очень активно охотятся на них. А тяжелые логистические дроны применяются, скажем так, на высотах, и россиянам их поймать объективно сложнее,

– говорит военный.

Недавно один из таких беспилотников сотворил настоящее чудо и спас жизнь украинскому военному. Боец долгое время находился в полном окружении. Чтобы освободить сослуживца, командиры приняли безкомпромиссное решение: с помощью логистического дрона защитнику сбросили… транспортное средство!

Эта уникальная спасательная операция обошлась дорого: во время ее проведения было потеряно несколько дефицитных беспилотников. Однако цель оправдала средства: с помощью сброшенного транспорта боец смог успешно вырваться из кольца и выбраться живым.

Эта история в очередной раз доказывает, что современные технологии на фронте делают невозможное возможным. Логистические дроны – это не просто техника, это ежедневное обеспечение наших позиций и спасенные жизни.