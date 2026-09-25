Про це 24 каналу розповів військовий бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

У яких саме площинах зараз іде війна?

Він зазначив, що важкі логістичні дрони для українських бійців надзвичайно актуальна річ, бо війна зараз іде у двох площинах: перша – це за територію, і друга за логістику. Адже кожен боєць на передових позиціях має бути забезпечений усім необхідним для ведення бойових дій.

Проте доставка вантажів на "нуль" – це щоденний смертельний ризик. А наземні роботизовані комплекси (НРК) через свою маломобільність часто стають легкою мішенню, тому окупанти влаштували на них справжнє полювання.

Росіяни дуже сильно полюють на НРК

У таких надскладних умовах на допомогу приходить технологічне рішення – важкі логістичні дрони. Вони працюють на значних висотах, що об'єктивно ускладнює їхнє збиття ворогом, і здатні доставляти важкі вантажі у великих обсягах.

Оскільки НРК є все-таки більш маломобільною платформою, росіяни дуже сильно на них полюють. А важкі логістичні дрони застосовуються, скажімо так, на висотах, і росіянам їх вполювати об'єктивно важче,

– каже військовий.

Нещодавно один із таких безпілотників здійснив справжнє диво та врятував життя українському військовому. Боєць тривалий час перебував у повному оточенні. Щоб визволити побратима, командири ухвалили безкомпромісне рішення: логістичним дроном захиснику скинули... транспортний засіб!

Ця унікальна рятувальна операція коштувала дорого: під час її виконання було втрачено кілька дефіцитних безпілотників. Проте мета виправдала засоби: за допомогою скинутого транспорту боєць зміг успішно вирватися з кільця та вийти живим.

Ця історія вкотре доводить, що сучасні технології на фронті роблять неможливе. Логістичні дрони – це не просто техніка, це щоденне забезпечення наших позицій та врятовані життя.