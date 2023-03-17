"Атеш" проводит разведку на аэродроме в оккупированных Саках: фото

Партизанское движение "Атеш" продолжает свою работу на временно оккупированных территориях. К примеру, 17 марта состоялась очередная разведка на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму.

Партизаны поделились кадрами по разведке и отметили, что уже не в первый раз уделяют внимание этому аэродрому. Это неудивительно, ведь его активно используют россияне в войне против Украины.

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Какие результаты разведки

Не впервые мы обращаем внимание на военный аэродром Саки, который находится в Крыму. Этот аэродром активно используется рашистами как плацдарм для убийства украинцев и гражданской инфраструктуры, поэтому нельзя оставлять его безнаказанным,

– говорится в сообщении.

Партизаны пока не сообщают результаты разведывательной работы на аэродроме. Однако "Атеш" опубликовал кадры с аэродрома.

Разведка в Саках / Фото "Атеш"

Партизаны не в первый раз проводят разведку на аэродроме

На днях в "Атеше" заявили, что на фоне происходящих в будущем событий важно знать все об аэродроме, который используют россияне. Поэтому они провели разведку. Около аэродрома расположены 4 высотки, 1 из которых – военное общежитие. Вахтеров в нем нет, но все жители знают друг друга.

На аэродром имеется 2 входа. Один из них в нескольких десятках метров от общежития. Однако ни одно окно из многоэтажек рядом не выходит на аэродром. Охрана аэродрома, по их словам, на низком уровне.