Тюрьма для мужчин, которые не вернутся в Украину во время войны: что предлагают принять Раде

В Верховной Раде появился законопроект №7265, предлагающий ввести ответственность для мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись во время военного положения.

О том, насколько целесообразно внедрять такие изменения, проголосует ли за них парламент и заработают ли они вообще сайт 24 канала разбирался с экспертами.

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О чем идет речь В документе указано, что все, кто подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, но находится за границей, должны вернуться в страну через 15 дней с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. Если в течение этого времени человек не вернется, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сможет ли заработать законопроект

Документ достаточно сильно критикуют не только в обществе, но и в экспертных кругах. Даже Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной рады в своем заключении по этому законопроекту указало на достаточно значительные правовые коллизии и недоработки.

Мирослава Черноусько, адвокат, кандидат юридических наук, отметил, что согласно Конституции Украины никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом правонарушениями, фактически применение соответствующей нормы, в случае принятия, будет противоречить Конституции Украины.

Между тем на момент выезда соответствующих граждан за пределы Украины соответствующие действия не имели состава уголовного правонарушения. Следовательно, отсутствуют и обоснованные основания обязывать таких граждан к возвращению на территорию Украины, так или иначе они не могут подлежать уголовной ответственности,

– объяснил Черноусько.

Марина Семенова , адвокат из Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры", кандидат юридических наук, уверена, что принятие такого закона было бы целесообразным и своевременным ввиду того, что многие мужчины, подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, покинули территорию страны после запрета на выезд, используя коррупционные схемы.

Семенова также подчеркнула, что в условиях военного положения и ведения боевых действий действительно необходимо обеспечить обороноспособность страны и возобновить непрерывную работу всех ветвей власти. По мнению эксперта, закон будет работать.

В таком случае речь не идет об обратной силе закона. К уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет будут подлежать только те мужчины, которые не вернутся в Украину в течение 15 дней с даты вступления в силу этого закона,

– отметила Семенова.

Правда, в законопроекте указано, что люди должны вернуться в течение 15 дней со дня введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях – то есть с 24 февраля.

Анна Катрулина, консультант по стратегическим коммуникациям, заявила, что каждый самостоятельно должен выбирать, в каких условиях и где жить. За границей человек руководствуется законами страны, в которой находится. Если цель законопроекта – как-то наказать чиновников и выехавших депутатов, то вариантов, как это сделать – множество.

Удивительно, что, имея большое количество консультантов, государственных служащих всех рангов и депутатов, законопроект был предложен для рассмотрения в таком виде. Целесообразно сейчас подумать о времени, когда будет подписано мирное соглашение, какое количество мужчин уедет из Украины, какой процент женщин с детьми вернется, а какой процент женщин останется за границей навсегда,

– уточнила Катрулина.

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В Раде есть похожие законопроекты

Богдан Прачун , координатор образовательных проектов онлайн-школы для юристов Online Law School, председатель Киевской ячейки Лиги студентов Ассоциации юристов Украины, рассказал, что в парламенте есть еще один похожий законопроект №7171, согласно которому гражданам, незаконно покинувшим территорию Украины после начала российского вторжения, может грозить до 10 лет тюрьмы.

Согласно Конституции Украины, граждане, выехавшие из Украины после 24 февраля до момента вступления в силу такого закона, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, однако данный документ предусматривает другое.

Указанным законопроектом предусмотрено, что лицо, незаконно пересекшее границу во время действия правового режима военного положения, не будет нести уголовную ответственность только в случае, если оно в течение 10 дней после вступления в силу этого закона вернется в Украину. Но законодатель забыл положение Конституции Украины, где в ч. 2 ст. 58 указано: "Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения",

– отметил Прачун.

По его словам, можно уверенно утверждать, что граждане, покинувшие Украину после 24 февраля, не могут быть привлечены к ответственности, даже при принятии этого закона, независимо от того, вернутся ли они в Украину в течение 10 дней.

Этот законопроект также предусматривает достаточно строгое наказание: от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Конфискация имущества, согласно Уголовному кодексу Украины, возможна за совершение тяжких и особо тяжких корыстных преступлений или преступлений против национальной безопасности Украины и общественной безопасности. Однако статья, которой предлагают дополнить Уголовный кодекс нардепы, не относится ни к корыстным преступлениям, ни к преступлениям против национальной безопасности Украины. Поэтому, скорее всего, санкция посредством конфискации имущества будет удалена из обновленного законопроекта,

– добавил эксперт.

Он также удивлен строгостью наказания – от 5 до 10 лет. К примеру, контрабанда наркотических средств предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Эксперты не верят, что законопроекты поддержит Рада / Фото Укринформ

Примут ли эти законопроекты

Мирослава Черноусько напомнила, что по поводу целесообразности введения такой ответственности высказался и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, справедливо отметив, что указанные инициативы спорны.

Сергей Портной, партнер Actis Law Firm, уверен, что законопроект, скорее всего, не будет принят в том виде, в каком он сейчас есть. Это уже второй подобный проект, изначально его целью была ответственность госслужащих.

Арахамия уже прокомментировал, что фракция "Слуга народа" голосовать за него не будет, потому что от него будет деструктивный эффект. То же самое указано в экспертном заключении к проекту,

– заметил Портной.

Действительно, глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что "слуги" не будут поддерживать законопроект. Он отметил, что в таком виде эта законодательная инициатива вредна и опасна.

"Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги как помощь семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", – объяснил глава фракции.

Он добавил, что предложенная норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь – наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Поэтому будут искать другие способы наказания этих лиц. А вот в отношении остальных людей никаких санкций не будет и быть не может.

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