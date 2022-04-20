Про те, наскільки доцільно впроваджувати такі зміни, чи проголосує за них парламент та чи запрацюють вони взагалі – сайт 24 каналу розбирався з експертами.

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Про що йдеться У документі зазначено, що всі, хто підлягає призову на військову службу під час мобілізації, але перебуває за кордоном, мають повернутися до країни за 15 днів з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Якщо протягом цього часу людина не повернеться, їй загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Чи зможе запрацювати законопроєкт

Документ доволі сильно критикують не лише у суспільстві, а і в експертних колах. Навіть Головне науково-експертне управління Апарату Верховної ради у своєму висновку щодо цього законопроєкту вказало на досить значні правові колізії та недоопрацювання.

Мирослава Чорноусько, адвокат, кандидат юридичних наук, зауважив, що відповідно до Конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом правопорушеннями, фактично застосування відповідної норми, у разі її прийняття, суперечитиме Конституції України.

Між тим, на момент виїзду відповідних громадян за межі України відповідні дії не мали складу кримінального правопорушення. Відтак, відсутні й обґрунтовані підстави зобов'язувати таких громадян до повернення на територію України, адже так чи інакше вони не можуть підлягати кримінальній відповідальності,

– пояснив Чорноусько.

Марина Семенова, адвокатка з Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова і Партнери", кандидатка юридичних наук, впевнена, що ухвалення такого закону було б доцільним та вчасним з огляду на те, що багато чоловіків, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, залишили територію країни після заборони виїзду, використовуючи корупційні схеми.

Семенова також наголосила, що в умовах воєнного стану та ведення бойових дій, дійсно необхідно забезпечити обороноздатність країни та відновити безперервну роботу всіх гілок влади. На думку експертки, закон працюватиме.

В такому випадку не йдеться про зворотну силу закону. До кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років підлягатимуть тільки ті чоловіки, які не повернуться в Україну протягом 15 днів з дати набуття чинності цього закону,

– зазначила Семенова.

Щоправда, в законопроєкті вказано, що люди мають повернутися протягом 15 днів з дня введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях – тобто з 24 лютого.

Анна Катруліна, консультантка зі стратегічних комунікацій, заявила, що кожен самостійно має обирати, в яких умовах і де жити. За кордоном людина керується законами країни, де перебуває. Якщо мета законопроєкту – якось покарати чиновників та депутатів, які виїхали, то варіантів, як це зробити – безліч.

Дивно, що маючи велику кількість консультантів, державних службовців всіх рангів та депутатів, законопроєкт був запропонований до розгляду у такому вигляді. Доцільно зараз вже подумати про час, коли буде підписана мирна угода, яка кількість чоловіків виїде з України, який відсоток жінок з дітьми повернеться, а який відсоток жінок залишиться за кордоном назавжди,

– уточнила Катруліна.

Від початку війни Росії проти України на Батьківщину повернулося 1,06 мільйона громадян / Фото ЮНІСЕФ

В Раді є схожі законопроєкти

Богдан Прачун, координатор освітніх проєктів онлайн-школи для юристів Online Law School, голова Київського осередку Ліги студентів Асоціації правників України, розповів, що у парламенті є ще один схожий законопроєкт №7171, згідно з яким, громадянам, що незаконно залишили територію України після початку російського вторгнення, може загрожувати до 10 років в'язниці.

Згідно з Конституцією України, громадяни, які виїхали з України після 24 лютого до моменту набрання чинності такого закону не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, однак даний документ передбачає інше.

Вказаним законопроєктом передбачено, що особа, яка незаконно перетнула кордон під час дії правового режиму воєнного стану, не буде нести кримінальної відповідальності лише у випадку, якщо вона упродовж 10 днів після набрання чинності цим законом повернеться в Україну. Але законодавець забув про положення Конституції України, де в ч. 2 ст. 58 зазначено: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення",

– зазначив Прачун.

За його словами, можна впевнено стверджувати, що громадяни, які залишили Україну після 24 лютого, не можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть при ухваленні цього закону, незалежно від того, чи повернуться вони в Україну упродовж 10 днів.

Цей законопроєкт також передбачає досить суворе покарання: від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

Конфіскація майна, згідно з Кримінальним кодексом України, можлива за вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів або злочинів проти національної безпеки України та громадської безпеки. Однак, стаття, якою пропонують доповнити Кримінальний кодекс нардепи, не належить ні до корисливих злочинів, ні до злочинів проти національної безпеки України. Тому, скоріш за все, санкція у вигляді конфіскації майна буде видалена з оновленого законопроєкту,

– додав експерт.

Він також здивований суворістю покарання – від 5 до 10 років. До прикладу, контрабанда наркотичних засобів наразі передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Експерти не вірять, що законопроєкти підтримає Рада / Фото Укрінформ

Чи ухвалять ці законопроєкти

Мирослава Чорноусько нагадала, що з приводу доцільності запровадження такої відповідальності висловився і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, слушно зазначивши, що вказані ініціативи є спірними.

Сергій Портной, партнер Actis Law Firm, впевнений, що законопроєкт, скоріше за все, не буде ухвалено у тому вигляді, в якому він зараз є. Це вже другий подібний проєкт, спочатку його метою була відповідальність для держслужбовців.

Арахамія вже прокоментував, що фракція "Слуга народу" голосувати за нього не буде, бо він матиме деструктивний ефект. Те ж саме зазначено в експертному висновку до проєкту,

– зауважив Портной.

Дійсно, очільник фракції Давид Арахамія наголосив, що "слуги" не підтримуватимуть законопроєкт. Він зазначив, що у такому вигляді ця законодавча ініціатива шкідлива та небезпечна.

"Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші як допомогу сім'ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", – пояснив очільник фракції.

Він додав, що запропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути – покарати декілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. Тому будуть шукати інші способи покарання цих осіб. А от щодо решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може.

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