Противники сломали зубы, – Зеленский о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Нардепы приняли законопроект об усилении ответственности за ложь в е-декларациях. Зеленский положительно отреагировал на это решение и сказал, что враги пытались сломать справедливость.
Зеленский подчеркнул: стремление к справедливости является едва ли не самой важной для украинцев ценностью. В то же время противники реформы е-декларирования, а значит и справедливости, лишь сломали собственные зубы.
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Общество может улыбнуться, а враги – сломали зубы
На заседании 29 июня нардепы приняли законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Из предыдущего варианта изъяли противоречивые правки, из-за которых в предыдущий раз Владимир Зеленский наложил на документ вето.
На этот раз глава государства положительно оценил принятый документ. Он отметил, что тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а попадать в тюрьму.
Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому что справедливости в Украине – быть!
– написал Зеленский.
Напоследок он отметил: ожидает скорейшего получения документа на подпись.
Тюрьма за ложь в декларациях: главное
- В октябре 2020 года КСУ признал неконституционной норму закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Это вызвало значительное возмущение в обществе и осуждение со стороны международных партнеров.
- В ноябре глава государства зарегистрировал законопроект, который возвращает ответственность.
- 9 июня парламент проголосовал за закон, однако с противоречивыми правками. Например, одна из них отменяла наказание за ложь относительно имущества родственников.
- Зеленский наложил на тот вариант документа вето и впоследствии подал новый законопроект.