В тюрьме Саакашвили не дают матрас и телевизор, – адвокат

Администрация тюрьмы, в которой находится Михеил Саакашвили, сознательно создает политику, чтобы он чувствовал себя неуютно. В частности, ему не дают матрас и телевизор, на которые он имеет право.

О таком отношении к Саакашвили в тюрьме рассказал его адвокат Георгий Гелхаури. Он 7 октября провел встречу со своим подзащитным.

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К Саакашвили плохо относятся в тюрьме

Они (администрация тюрьмы – 24 канал) создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят выборочно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь,

– отметил Гелхаури.

По его словам, многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. Однако у грузинско-украинского политика нет телевизора, подчеркнул адвокат, только потому, что он Михеил Саакашвили.

В основном к политику приходят юристы, так как список посетителей ограничен.

Саакашвили задержали в Грузии: коротко