В тюрьме Саакашвили не дают матрас и телевизор, – адвокат
Источник:Mtavari Channel
Администрация тюрьмы, в которой находится Михеил Саакашвили, сознательно создает политику, чтобы он чувствовал себя неуютно. В частности, ему не дают матрас и телевизор, на которые он имеет право.
О таком отношении к Саакашвили в тюрьме рассказал его адвокат Георгий Гелхаури. Он 7 октября провел встречу со своим подзащитным.
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К Саакашвили плохо относятся в тюрьме
Они (администрация тюрьмы – 24 канал) создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят выборочно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь,
– отметил Гелхаури.
По его словам, многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. Однако у грузинско-украинского политика нет телевизора, подчеркнул адвокат, только потому, что он Михеил Саакашвили.
В основном к политику приходят юристы, так как список посетителей ограничен.
Саакашвили задержали в Грузии: коротко
- Михеил Саакашвили утром 1 октября сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день вечером его задержали правоохранители.
- Ранее политика заочно осудили сразу по нескольким делам, ему грозит до 6 лет заключения.
- Спасти Саакашвили может только помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она категорически против этого. В то же время адвокаты надеются, что лидер страны изменит свое мнение.
- Политик считает себя "личным узником Путина". Он объявил голодовку, пока он и его соратники не окажутся на свободе.