Тюрьму променял в плен: мобилизованный зек из Луганска продержался на фронте три дня

У русских очень большой недостаток "пушечного мяса". Поэтому они готовы бросать в бой всех подряд, даже заключенных.

Россияне, несмотря на масштабное наступление и безумное огневое преимущество, не могут добыть на Донбассе никакого успеха. Их тактический план – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – постепенно терпит крах.

Читайте также Как ССО держат Северодонецк: эксклюзивное видео из окрестностей города

Пленный зек из так называемой "ЛНР"

В плен храбрых ВСУ попал боевик из так называемой "ЛНР". Как выяснилось, квазиреспублика бросает в бой против всех, кого только может, даже заключенных.

Пленный оккупант раньше был за решеткой, он отбывал заключение трижды: дважды за ограбление и один раз за нанесение телесных повреждений. В 2021 году он по привычке снова совершил правонарушения, но на этот раз ему поступило предложение: сесть в тюрьму уже в четвертый раз, или же подписать контракт с боевиками квазиреспублики. Он решил принять предложение, ведь оно позволяло ему совершать преступления уже "законно". Таким образом, он стал в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зека бросили на фронт, но впоследствии посадили под стражу в комендатуре, потому что он безбожно пьянствовал. Когда же кафиры решили бросить на захват Северодонецка все силы, то бросили в бой даже его. Впрочем, на поле боя он продержался всего три дня, а затем решил сохранить свою жизнь и сдаться в плен ВСУ. Сейчас он дает показания Службе безопасности Украины.

СБУ напоминает оккупантам – добровольная сдача в плен может спасти жизнь.

Война России против Украины: последние новости

Контрнаступление ВСУ на Юге продвигается успешно . Нашим героическим защитникам и защитницам удалось продвинуться на 10 километров в направлении Херсона и Мелитополя. ВСУ делают все возможное и невозможно для того, чтобы освободить от российских оккупантов все украинские земли.

Нашим героям удалось уничтожить как минимум 7 складов врага с боеприпасами в Донбассе. Видео "бахкань" в Красном Луче уже разлетелось по сети.

Смотрите также – российские кафиры в разговоре с родными начали плакать, что хотят домой: видео