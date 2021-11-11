Александр Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта. Соответствующее заявление политик написал 11 ноября.

Политик объяснил, что это случилось из-за решения Кабмина забрать Госкино у министерства. Об этом Ткаченко написал в фейсбуке.

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Ткаченко подал в отставку и объяснил причины

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