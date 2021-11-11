Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта
11 ноября 2021 , 13:54Читати новину українською
Источник:фейбсбук Александра Ткаченко
Александр Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта. Соответствующее заявление политик написал 11 ноября.
Политик объяснил, что это случилось из-за решения Кабмина забрать Госкино у министерства. Об этом Ткаченко написал в фейсбуке.
К теме Ткаченко уходит в отставку из Министерства культуры, – СМИ
Ткаченко подал в отставку и объяснил причины
Новость дополняется…