Ткаченко призвал фиксировать преступления против культурного наследия Украины

Оккупанты не только обстреливают мирные города Украины, но и пытаются полностью уничтожить наше культурное наследие. Враг обязательно должен отвечать за совершенные преступления.

Об этом заявил министр культуры и информатики Александр Ткаченко. Он призвал украинцев фиксировать преступления России.

К теме Все будет Украина: Ткаченко призвал ЕС заблокировать телеканалы России и предложил альтернативу

Сейчас оккупанты уже повредили или полностью разрушили значительное количество памятников архитектуры.

Среди них такие, где размещены музеи, библиотеки, университетские факультеты и другие культурные и образовательные учреждения. Разрушениям подвергаются и памятники сакральной архитектуры.

Где можно зафиксировать разрушение

Помочь фиксировать преступления оккупантов можно на национальной платформе по ссылке. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.

Украинцев призвали фиксировать преступления против культурного наследия: смотрите видео