Ткаченко просит лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО
27 февраля 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Александр Ткаченко просит лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и сменить страну-организатора 45-й сессии Комитета всемирного наследия.
Министр культуры подчеркнул, что Украина считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО.
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Ответ на исключение России ожидают получить в кратчайшие сроки.
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Ткаченко добавил, что вооруженное наступление России на Украину уничтожает многочисленные объекты гражданского характера и культурное наследие в Украине.
"Бесчисленные исторические и архитектурные памятники и археологические объекты находятся под угрозой артиллерийских обстрелов и неконтролируемого движения тяжелых военных грузовиков", – подчеркнул министр.