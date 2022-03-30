Ткаченко рассказал, когда в Украине возобновится работа заведений культуры и искусств

С уверенностью в победе нашего государства в войне, с 1 апреля в Украине постепенно начнут работу учреждения культуры и искусств.

О возобновлении работы театров, оперы и концертных залов сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте также Ткаченко призывает ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани во Львов

Часть средств от билетов будет перечисляться на нужды ВСУ и гумпомощь

Ткаченко отметил, что искусство – это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран, которые нанесли украинцам российские оккупанты.

Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее,

– отметил министр.

Ткаченко выразил надежду, что сила культуры способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности.

Теперь известно, что каждое заведение культуры будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику. Подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

Обратите внимание – Ткаченко о роли информационных войск в Украине