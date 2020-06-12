Перед выборами президента в 2019 году на канале "1+1" вышел сюжет о том, что пятый президент мог быть причастен к смерти родного брата. Министр культуры и информационной политики, а ранее гендиректор 1+1 Media, Александр Ткаченко назвал его "спорным" примером журналистики.

Освещение информации о пятом президенте Петре Порошенко и действующем Владимире Зеленском министр культуры прокомментировал "Громадському".

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Фейки в СМИ, связанных с Порошенко

Ткаченко пожаловался на "огромное количество манипуляций, фейков, провокаций" в медиа (связанных с Порошенко). В частности, в освещении информации, связанной с Владимиром Зеленским.

На мой взгляд, это ужасные примеры работы журналистики,

– отметил Ткаченко.

Сюжет "1+1" о братоубийстве Порошенко

Министр также прокомментировал ситуацию с сюжетом "1+1" о том, что Порошенко мог быть причастным к убийству своего брата. Информацию канал распространил за несколько дней до первого тура выборов президента в 2019 году.

Я его отношу к спорным (примерам журналистики – 24 канал),

– заявил Ткаченко.

К слову, канал до сих пор не опроверг ложность сюжета.

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Что известно о сюжете "1+1"