"Спорный" пример журналистики: Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко
Перед выборами президента в 2019 году на канале "1+1" вышел сюжет о том, что пятый президент мог быть причастен к смерти родного брата. Министр культуры и информационной политики, а ранее гендиректор 1+1 Media, Александр Ткаченко назвал его "спорным" примером журналистики.
Освещение информации о пятом президенте Петре Порошенко и действующем Владимире Зеленском министр культуры прокомментировал "Громадському".
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Фейки в СМИ, связанных с Порошенко
Ткаченко пожаловался на "огромное количество манипуляций, фейков, провокаций" в медиа (связанных с Порошенко). В частности, в освещении информации, связанной с Владимиром Зеленским.
На мой взгляд, это ужасные примеры работы журналистики,
– отметил Ткаченко.
Сюжет "1+1" о братоубийстве Порошенко
Министр также прокомментировал ситуацию с сюжетом "1+1" о том, что Порошенко мог быть причастным к убийству своего брата. Информацию канал распространил за несколько дней до первого тура выборов президента в 2019 году.
Я его отношу к спорным (примерам журналистики – 24 канал),
– заявил Ткаченко.
К слову, канал до сих пор не опроверг ложность сюжета.
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Что известно о сюжете "1+1"
- 23 марта 2019 года в программе "Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко" заявили, что Порошенко якобы причастен к заказным убийствам, в том числе родного брата. Авторы программы ссылались на данные молдавского политика Ренато Усатого.
- Порошенко прокомментировал это в твиттере, заявив, что информация на телеканале ложная, а работники "1+1" запуганы.