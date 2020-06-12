Перед виборами президента в 2019 році на каналі "1+1" вийшов сюжет про те, що п'ятий президент міг бути причетний до смерті рідного брата. Міністр культури та інформаційної політики, а раніше гендиректор 1+1 Media, Олександр Ткаченко назвав його "спірним" прикладом журналістики.

Висвітлення інформації про п’ятого президента Петра Порошенка та чинного Володимира Зеленського міністр культури прокоментував "Громадському".

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Фейки у ЗМІ, пов’язаних з Порошенком

Ткаченко поскаржився на "величезну кількість маніпуляцій, фейків, провокацій" у медіа (пов’язаних з Порошенком). Зокрема, у висвітленні інформації, пов’язаної з Володимиром Зеленським.

На мій погляд, це жахливі приклади роботи журналістики,

– зазначив Ткаченко.

Сюжет "1+1" про братовбивство Порошенка

Міністр також прокоментував ситуацію зі сюжетом "1+1" про те, що Порошенко міг бути причетним до вбивства свого брата. Інформацію канал поширив за кілька днів до першого туру виборів президента у 2019 році.

Я його відношу до спірних (прикладів журналістики – 24 канал),

– заявив Ткаченко.

До слова, канал досі не спростував неправдивість сюжету.

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