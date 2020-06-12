"Спірний" приклад журналістики: Ткаченко про сюжет 1+1 з "братовбивством" Порошенка
Перед виборами президента в 2019 році на каналі "1+1" вийшов сюжет про те, що п'ятий президент міг бути причетний до смерті рідного брата. Міністр культури та інформаційної політики, а раніше гендиректор 1+1 Media, Олександр Ткаченко назвав його "спірним" прикладом журналістики.
Висвітлення інформації про п’ятого президента Петра Порошенка та чинного Володимира Зеленського міністр культури прокоментував "Громадському".
Читайте також Ткаченко: Українські серіали російською – це добре, безпідставна заборона акторів із РФ – погано
Фейки у ЗМІ, пов’язаних з Порошенком
Ткаченко поскаржився на "величезну кількість маніпуляцій, фейків, провокацій" у медіа (пов’язаних з Порошенком). Зокрема, у висвітленні інформації, пов’язаної з Володимиром Зеленським.
На мій погляд, це жахливі приклади роботи журналістики,
– зазначив Ткаченко.
Сюжет "1+1" про братовбивство Порошенка
Міністр також прокоментував ситуацію зі сюжетом "1+1" про те, що Порошенко міг бути причетним до вбивства свого брата. Інформацію канал поширив за кілька днів до першого туру виборів президента у 2019 році.
Я його відношу до спірних (прикладів журналістики – 24 канал),
– заявив Ткаченко.
До слова, канал досі не спростував неправдивість сюжету.
Зверніть увагу Міністр культури Ткаченко виступив проти заборони на показ фільмів російських пропагандистів
Що відомо про сюжет "1+1"
- 23 березня 2019 року в програмі "Українські сенсації: 50 відтінків Петра Порошенка" заявили, що Порошенко начебто причетний до замовних вбивств, зокрема рідного брата. Автори програми посилалися на дані молдавського політика Ренато Усатого.
- Порошенко прокоментував це у твіттері, заявивши, що інформація на телеканалі неправдива, а працівники "1+1" залякані.