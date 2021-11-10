Ткаченко уходит в отставку из Министерства культуры, – СМИ
10 ноября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:"Украинская правда. Жизнь"
В ближайшее время в украинском правительстве может состояться очередная ротация. СМИ сообщили, что Александр Ткаченко уходит с должности министра культуры.
Вероятно, что глава ведомства подаст заявление об отставке главе парламента уже завтра, 11 ноября.
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