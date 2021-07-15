В ТКГ говорят, что не видели кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина поддержала проект ключевых кластеров по выполнению минских соглашений. Эта информация вызвала много вопросов у журналистов.

Об этом 14 июля написал на своей странице в фейсбуке один из членов украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе журналист Сергей Гармаш.

К слову Ермак заявил о новом саммите "нормандской четверки"

О "зраде" так громко не говорят

Гармаш подчеркнул, что "поддержанного Украиной" текста проекта кластеров не видел. Показанные же в СМИ россиянами варианты кластеров (франко-немецкие, украинские и российские) – принципиально разные.

В франко-немецком содержится неприемлемая для Украины позиция о сохранении на оккупированных территориях незаконных вооруженных формирований (в формате "народной милиции"), что еще и будет следить за порядком до и после выборов.

Также там есть позиция, неприемлемая для России – об утверждении кластеров на уровне глав государств и правительств (Россия на это не пойдет, потому что не признает себя стороной конфликта). Даже если Путин и подпишет кластеры – "это не означает, что Россия станет их выполнять".

Член ТКГ считает, что в сообщении Андрея Ермака внимание обращать следует не на слова о поддержке Украиной франко-немецкого проекта кластеров, а на том, что "Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом".

что важен не столько текст проекта (это же просто проект, а проекты можно дорабатывать), сколько единая позиция трех стран.

Подождем со зрадой, по меньшей мере пока не появится больше информации. Давайте рассматривать политические заявления в дипломатическом контексте, и как инструментарий, а не декларации. В конце концов, о реальных "зрадных" намерениях никто бы так громко не заявлял,

– подытожил Сергей Гармаш.

Читайте также Дальше может быть хуже, – Гармаш об обострении ситуации на Донбассе