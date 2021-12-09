В ТКГ обсудили усиление режима тишины на Донбассе, но не достигли консенсуса, – ОБСЕ
Источник:ОБСЕ
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила усиление режима прекращения огня на Донбассе. Но достичь единого понимания ситуации не удалось.
О результатах заседания глав делегаций ТКГ сообщил специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине посол Микко Киннунен.
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Результаты заседания группы по безопасности
Представитель ОБСЕ отметил, что состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня за 22 июля 2020 года.
Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом,
– отметил Киннунен.
В то же время он подчеркнул, что участники рабочей группы по безопасности "не достигли единого понимания" и призвал стороны к дальнейшей конструктивной работе.
Также представитель ОБСЕ обратил внимание, что, несмотря на снижение количества нарушений режима тишины за последние две недели, ситуация в сфере безопасности вдоль линии разграничения продолжает вызывать беспокойство из-за активных боевых действий.
Результаты переговоров других групп ТКГ
- Политическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение вопросов, связанных с разработкой единого плана действий по имплементации Минских соглашений.
- Участники гуманитарной рабочей группы сосредоточили внимание на вопросе незаконного содержания людей, а также на возможном открытии двух новых пунктов пропуска через линию разграничения в Золотом и Счастье Луганской области.
- Экономическая рабочая группа обсудила актуальные аспекты водоснабжения, в частности тарифы на оплату воды, а также пенсионные выплаты, мобильную связь и экологическую ситуацию на Донбассе.