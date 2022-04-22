То, чего мы и ожидали, – Зеленский о решении США оказать новую военную помощь Украине
Соединенные штаты Америки продолжают активную поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами. К нам поступает очередной груз вооружения, которое поможет дать отпор врагу.
США предоставляют Украине очередной транш военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. По заверениям американцев, все потребности Украины в оружии подробно обсуждались с нашими представителями.
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То, чего ожидала Украина
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пакет помощи от США включает в себя очень мощные инструменты для наших героев. ВСУ для отпора оккупантам получат дополнительную артиллерию, снаряды и беспилотники.
То, чего мы ожидали. Я благодарен партнерам за помощь и призываю еще ускорить поставки нужного для Украины оружия, чтобы мы могли приблизить мир,
– сказал глава государства.
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