То, что Россия за 100 дней еще не проиграла – ее частичная победа, – Моравецкий потролил Кремль

Российские захватчики затруднились захватить Киев или Харьков, однако это не позволяет заявлять, что Россия проиграла в войне. В то же время то, что Россия на сотый день войны не проиграла, можно расценивать как победу для нее.

Пора верить в победу так же сильно, как Украина, – Моравецкий

Такое мнение высказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, каждый день украинцы спрашивают себя, могут ли они рассчитывать на Европу.

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"Сто дней славы Украины – это одновременно сто дней большой неопределенности. Каждый день украинцы должны задавать себе вопрос, могут ли они действительно рассчитывать на свободную и демократическую Европу", – отметил Моравецкий.

Польский премьер отметил, что за 100 дней войны было много символических жестов и многие европейские политики посетили Киев. В частности, в столице Украины побывали президенты Польши, стран Балтии, премьер Великобритании, глава Европейского совета и глава Европейской комиссии.

Однако война продолжается. Даже если Украина сохранила Киев и Харьков и помешала Путину достичь своих стратегических целей: Россию нельзя считать проигравшей. При этом тот факт, что Россия еще не проиграла, следует расценивать как ее частичную победу.

– написал Моравецкий.

Глава польского правительства провел исторические параллели и заявил, что российская агрессия против Украины – "это ужас, вызывающий всех демонов 20 века".

Он написал, что Россия осуществляет геноцид в Украине и не скрывает своих кровавых и циничных планов.

"Российская пропаганда открыто говорит о деукраинизации, об уничтожении украинской национальной элиты, чтобы лишить целую нацию ее самобытности. Это напоминает самые плохие практики сталинизма", - отметил Моравецкий.

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По мнению польского премьера, история повторяется, а страдания Украины "окружает стена безразличия". Моравецкий призвал верить в победу так же сильно, как Украина.

Слишком много общего, чтобы мы могли его игнорировать. С одной стороны, это преступления, известные нам по истории тоталитарных систем. С другой стороны, это мужество и решительность нации, сопротивляющейся агрессору. С другой стороны, нерешительность Европы приводит к пассивности и безразличию. После 100 дней войны в Украине ее результат еще не решен. Нам давно пора верить в победу так же сильно, как Украина,

– резюмировал польский политик.

Мощная поддержка Польши

Польский премьер Моравецкий до военного вторжения России не посещал Украину, однако после полномасштабной войны уже несколько раз побывал в Киеве.

1 июня Моравецкий вместе с Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым открыли в Бородянке первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц в Киевской области.

Моравецкий назвал раковой опухолью так называемый "русский мир" и подчеркнул, что эту идеологию нужно полностью искоренить. Из-за этого в России пригрозили "денацификацией" Польши .

Также в конце мая в Киеве побывал польский президент Анджей Дуда и выступил в Верховной Раде. Кроме того, Польша в Европейском Союзе продвигает идею присоединения Украины к ЕС и введения жестких санкций против России.

Поддержка Польши предполагала истерику в России. Там придумали , что Польша пытается захватить Украину.

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