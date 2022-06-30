Точечные ротации происходят постоянно, – Арахамия рассказал, шатается ли кресло под Шмыгалем

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал вероятность отставки главы правительства Дениса Шмыгаля. Он заявил, что в настоящее время вопрос замены премьер-министра не поднимался.

Арахамия заявил, что кадровые изменения возможны всегда

Давид Арахамия сообщил, что вопрос отставки Шмыгаля не рассматривается и не обсуждается ни во фракции, ни в парламенте.

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Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы,

– подчеркнул Арахамия.

Также глава фракции "Слуга Народа" отметил, что в Кабинете Министров постоянно проходят точечные ротации. По его словам, кадровые изменения возможны всегда.

Он добавил, что если такие решения будут, то о них сообщат.

В СМИ появились слухи об отставке Шмыгаля

Недавно в СМИ появилась информация, что в Офисе Президента не совсем удовлетворены работой правительства. В частности, Кабмин якобы обвиняется в отсутствии экономической программы по войне.

Сообщалось, что осенью в отставку может иметь Шмыгаль или все правительство. Также СМИ назвали сразу пятерых претендентов на кресло действующего премьера.

Следует напомнить, что в конце мая президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от чиновников большей активности. Речь шла о преодолении дефицита топлива и обеспечении рабочих мест для людей.

Последние кадровые перестановки

28 июня уволили с должности главу Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуту. Он исчез 24 февраля и появился публично только через 50 дней войны.

Также Кабинет Министров Украины 14 июня согласовал увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Кроме того, правительство уволило Елену Криворучко с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

В конце мая Кабинет министров Украины назначил Кирилла Буданова главой Координационного штаба в отношении пленных. Буданов сменил на этом посту Ирину Верещук.

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