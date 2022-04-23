С точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине, – Зеленский

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину, а страна оказывает гуманитарную и медицинскую помощь.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 апреля в киевском метро.

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Сложно помогать оружием

Но, я думаю, что с точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине. Это верно, и это можно понять. Там есть Нагорный Карабах с историческими и сложными вопросами. Я все понимаю,

– добавил Зеленский.

Он сказал, что Азербайджан – одна из немногих стран, которую понимает Украина, ведь, по словам Зеленского, баланс нейтральности объясняет тем, что там вот-вот может разгореться война.

В то же время Зеленский пошутил, что все же Украина ожидает большего от Азербайджана, потому что "долго понимать не сможет".

Напомним, что Азербайджан присоединился к гуманитарной помощи жителям Украины и послал 380 тонн необходимых товаров. В частности продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности.

Полная пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео