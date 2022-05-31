Точкой невозвращения стала Буча, – в МВД рассказали о прекращении переговоров с Россией

В мае стало известно о том, что переговоры между делегациями Украины и России прекратились. В МВД объяснили, что точкой невозврата к переговорам стали зверства россиян в Буче.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он подчеркнул, что пока Украина не отвоюет свои территории, мы точно не остановимся.

"Возможны определенные компромиссы, но только после того, как мы дойдем до точки "территорий до 24 февраля". Только тогда мы можем вступить в переговоры о возвращении ранее оккупированных территорий по дипломатическому пути", - говорит Смирнов.

По его словам, другие варианты даже не рассматриваются.

Я здесь полностью поддерживаю Владимира Зеленского, который сказал, что точкой невозвращения, таким нашим рубиконом, является Буча. То, что мы узнали, что эти животные делали, прежде всего, с детьми, означает, что рубикон перейден,

– заявил советник главы МВД.

Ростислав Смирнов уверяет, что с ними (россиянами – 24 канал) не о чем говорить.

"Я поддерживаю стремление президента сделать все дипломатическим путем, но разговаривать с насильником нет смысла, он понимает только силу. А нашу силу он почувствует, когда мы пойдем в контрнаступление , отразим к админграницам нашу территорию. Тогда, возможно, Путин поймет, что Украина – не Россия", – добавил он.

К слову, президент Турции Реджеп Эрдоган предлагает четырехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине. Посредниками между Украиной и Россией могут стать Турция и ООН. Он заявил о готовности организовать встречу Украины и России в Стамбуле.

Почему приостановили переговоры между Украиной и Россией

В Офисе Президента с начала полномасштабного вторжения России пыталась дипломатически остановить российскую агрессию. Однако никакие положительные результаты встречи не приносили.

Поэтому мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены. В ОП констатировали, что после встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло. Также там говорят, что Москва прибегает к шантажу.

Отрицательно на переговорах сказались и зверства русских военных в Киевской области. Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинцы больше не хотят договариваться с россиянами , а стремятся их убить.

По словам Зеленского, Украина готова сесть за стол переговоров , если Россия уведет войска на границы по состоянию на 23 февраля.

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