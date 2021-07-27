У Зеленского сообщили, когда Ермак и Кулеба наведаются в США
Источник:24 канал
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей Зеленского с Байденом должны поехать в США для подготовки официального визита. Однако точной даты поездки украинских чиновников пока нет.
Об этом во время брифинга сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров. В ближайшее время украинские чиновники поедут в Белый дом.
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Кулеба и Ермак едут готовить визит Зеленского
Пресс-секретарь президента подтвердил, что глава МИД и руководитель ОП поедут в Вашингтон для подготовки визита Зеленского, который должен состояться 30 августа.
Но на вопрос когда именно украинские чиновники поедут в Белый дом, Никифоров ответил, что даты еще нет.
Они действительно поедут готовить визит. Когда именно? Когда-то между ныне и 30 августа. Сейчас этой даты нет,
– сказал спикер.
Визит Зеленского в США: главное
- В июне 2021 года Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Украинский президент принял приглашение американского коллеги.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что визит Зеленского в США состоится уже в конце июля.
- 17 июля офис Президента подтвердил, что встречу двух президентов перенесли на 30 августа.