У Зеленского сообщили, когда Ермак и Кулеба наведаются в США

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей Зеленского с Байденом должны поехать в США для подготовки официального визита. Однако точной даты поездки украинских чиновников пока нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров. В ближайшее время украинские чиновники поедут в Белый дом.

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Кулеба и Ермак едут готовить визит Зеленского

Пресс-секретарь президента подтвердил, что глава МИД и руководитель ОП поедут в Вашингтон для подготовки визита Зеленского, который должен состояться 30 августа.

Но на вопрос когда именно украинские чиновники поедут в Белый дом, Никифоров ответил, что даты еще нет.

Они действительно поедут готовить визит. Когда именно? Когда-то между ныне и 30 августа. Сейчас этой даты нет,

– сказал спикер.

Визит Зеленского в США: главное