Про це під час брифінгу повідомив речник президента України Сергій Никифоров. Найближчим часом українські чиновники поїдуть у Білий дім.

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Кулеба та Єрмак їдуть готувати візит Зеленського

Речник президента підтвердив, що голова МЗС та керівник ОП поїдуть у Вашингтон для підготовки візиту Зеленського, який має відбутися 30 серпня.

Та на питання коли саме українські посадовці поїдуть в Білий дім, Никифоров відповів, що дати ще немає.

Вони справді поїдуть готувати візит. Коли саме? Колись між нині й 30 серпня. Зараз цієї дати немає, – сказав речник .

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