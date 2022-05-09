Точно должно что-то там заглохнуть, – Ким высмеял парад в Москве

Сегодня, 9 мая, в России проходит жалкий военный парад. Страна стянула остатки своей техники, чтобы продемонстрировать мнимую "мощь".

Ким высмеял парад в Москве

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким не мог промолчать и высказался по этому поводу. Он еще раз высмеял россиян. Соответствующее видео Ким опубликовал в своей телеграме.

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В России идет позорный "парад победы". Обязательно должно что-то заглохнуть у них на Красной площади. Без этого, наверное, точно не получится,

– пошутил Ким.

Новое обращение Виталия Кима: смотрите видео

В Москве проходит позорный военный парад

В этом году Кремлю хвастаться нечем. Планы Путина по трехдневному захвату Украины провалились полностью, а его армия продолжает нести немалые потери.

Так, на парад в 2022 году согнали гораздо меньше техники, чем в прошлом году. Нет ни тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", ни машин инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", ни зенитного комплекса "Панцирь-С". Ведь все это оружие сейчас находится в Украине. Значительную часть наши бойцы уже превратили в лом.

Меньше на параде и военных. Ведь более 25,6 тысячи погибли в Украине, еще тысячи – ранены. Поэтому подыгрывают Путину в этом году меньше бойцов.

Парад без авиации

Чтобы хоть чем-то впечатлить людей, "изюминкой" путинского парада должен был стать воздушный командный пункт Ил-80, который называют самолетом "судного дня". Таким образом Путин хотел послать сигнал Западу и в очередной раз напомнить, что имеет ядерное оружие. Однако и это не суждено. Воздушную часть парада отменили из-за якобы "плохой погоды". Но мы же знаем, в чем дело!

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