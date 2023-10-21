В 6 областей придут дожди: прогноз погоды в Украине на 22 октября

21 октября 2023, 14:43
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье, 22 октября, будет очень теплой в большинстве регионов. В нескольких областях пройдут дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, наша страна будет 22 октября в поле пониженного давления. В воскресенье ветер будет юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Читайте также Как долго в Украине еще будет тепло: когда снова ждать похолодания

Какая будет погода 22 октября

На Западе в воскресенье возможны дожди. Поэтому о зонтах следует позаботиться жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. В других частях нашего государства существенных осадков не ожидается. В Украине 22 октября будет облачно с прояснениями.

Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Севере днем ожидается +16…+21. Чуть прохладнее будет на Востоке, где столбики термометров будут показывать +13…+20. В Центре будет +22…+24. А в Кировоградской области воздух днем может прогреться до +27. На Юге в воскресенье тоже будет достаточно тепло. Там ожидается +24…+26.

Какая будет погода в Киевской области

В Киевской области осадков тоже не ожидается. Ночью и утром в Киевской области местами возможны туманы.

В области днем потеплеет до +18…+23. В столице столбики термометров будут показывать до +19…+21.

Погода в областных центрах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +21...+23
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +19...+21
  • Житомир +20...+22
  • Винница +22...+24
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +16...+18
  • Сумы +14...+16
  • Полтава +16...+18
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +17...+19
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +15...+17

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива