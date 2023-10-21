В 6 областей придут дожди: прогноз погоды в Украине на 22 октября

Погода в Украине в воскресенье, 22 октября, будет очень теплой в большинстве регионов. В нескольких областях пройдут дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, наша страна будет 22 октября в поле пониженного давления. В воскресенье ветер будет юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода 22 октября

На Западе в воскресенье возможны дожди. Поэтому о зонтах следует позаботиться жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. В других частях нашего государства существенных осадков не ожидается. В Украине 22 октября будет облачно с прояснениями.

Дневная температура на Западе составит +19…+23. На Севере днем ожидается +16…+21. Чуть прохладнее будет на Востоке, где столбики термометров будут показывать +13…+20. В Центре будет +22…+24. А в Кировоградской области воздух днем может прогреться до +27. На Юге в воскресенье тоже будет достаточно тепло. Там ожидается +24…+26.

Какая будет погода в Киевской области

В Киевской области осадков тоже не ожидается. Ночью и утром в Киевской области местами возможны туманы.

В области днем потеплеет до +18…+23. В столице столбики термометров будут показывать до +19…+21.

Погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +19...+21

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +21...+23

Луцк +20...+22

Ровно +19...+21

Житомир +20...+22

Винница +22...+24

Одесса +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +22...+24

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +22...+24

Чернигов +16...+18

Сумы +14...+16

Полтава +16...+18

Днепр +20...+22

Запорожье +18...+20

Донецк +17...+19

Луганск +13...+15

Харьков +15...+17

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / Карта Укргидрометцентра