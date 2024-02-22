Где в Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 23 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 23 февраля, будет относительно теплой и с переменной облачностью. Лишь в нескольких областях будут осадки.
В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно южное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду в большинстве областей Центра, а также на Черниговщине, Сумщине, Одесской области и в Карпатах.
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Какой будет погода 23 февраля
На Закарпатье будет умеренный дождь, а в Карпатах ночью еще и ожидается мокрый снег. Во Львовской области и на Волыни днем местами возможны небольшие дожди. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
На Западе ночная температура составит +6...+4, а днем будет в среднем +9...+11. На Севере ночью столбики термометров будут показывать +5...+3, а днем потеплеет до +8...+10. Однако на Сумщине и Черниговщине будет немного прохладнее, а именно 0...+2 ночью и +4...+6 днем. На Востоке ночью похолодает до -1...-3, а днем потеплеет до +5...+7. В Центре ночью столбики термометров покажут +5...+3, а дневная температура составит +10...+12. На Юге ночью тоже будет +5...+3, а днем там потеплеет до +9...+11.
Прогноз погоды для Киевской области
В Киевской области не ожидается осадков, будет только переменная облачность. Ночная температура на Киевщине составит +1...+6. Днем в области потеплеет до +7...+12.
В Киеве ночью похолодает до +3...+5. Днем в столице столбики термометров будут показывать +8...+10.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +9...+11
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +5...+7
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +8...+10
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Карта Укргидрометцентра