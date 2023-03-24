Западу и Северу приготовиться к дождю: прогноз погоды на 25 марта

Погода в Украине в субботу, 25 марта, будет облачной, но с прояснениями. В некоторых областях возможны дожди, однако температура обещает быть высокой.

Украинцы наконец-то дождались весны, а вместе с ней настоящего тепла и солнца. Собственно, температура 25 марта будет колебаться днем от 13 до 18 градусов. Всё зависит от региона.

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На Севере и Западе будет дождь

Жителям западных регионов обязательно следует взять с собой на прогулку зонтик, ведь возможны умеренные дожди. В то же время местами будут осадки на Севере. Синоптики предупреждают даже о грозах.

Облачно с прояснениями. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, там отмечено, что на остальной территории осадков не будет. То есть речь идет о Юге, Востоке и Центре.

Отдельно вспомним о городе Киеве. Погода в столице ночью будет сухой, в то время когда днем возможен местами небольшой дождь.

Обратите внимание! Ветер будет юго-западный: от 7 до 12 метров в секунду. В Карпатах местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, на Западе и Севере – до 10, а днем – от 13 до 18 градусов.

На высокогорье Карпат и на побережье морей будет от 7 до 12 градусов тепла.

Какая будет температура в крупнейших городах

Киев – +15...+17

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +10...+12

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +14...+16

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +14...+16



Какая будет погода 25 марта / Карта Укргидрометцентра