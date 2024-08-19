До +37, но в нескольких областях желанные дожди: прогноз погоды на 20 августа

19 августа 2024, 14:40
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Автор: Ирина Чеботникова

Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики обещают на вторник жару: +36 градусов будет не только на Юге и в Центре, но и в Киеве. Впрочем, в некоторых регионах все же пройдут дожди.

К сожалению, в течение недели может припечь и до +39. Поэтому не забывайте пить достаточно воды, носить легкую натуральную одежду и солнцезащитные очки.

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Прогноз погоды в Украине 20 августа

Ожидаем небольшую облачность без осадков, только в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 5 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, на побережье морей до +23; днем +30...+34, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара +35...38, в западных областях +28...+33, на высокогорье Карпат +22...+27 градусов.

Прогноз погоды на 20 августа в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 5 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, днем сильная жара +35...+37; в Киеве ночью +18...+20, днем сильная жара +35 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +34...+36
  • Ужгород +31...+33
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +30...+32
  • Луцк +30...+32
  • Ровно +30...+32
  • Житомир +31...+33
  • Винница +34...+36
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +35...+37
  • Херсон +35...+37
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +34...+36
  • Черкассы +33...+35
  • Чернигов +33...+35
  • Сумы +32...+34
  • Полтава +32...+34
  • Днепр +33...+35
  • Запорожье +34...+36
  • Донецк +33...+35
  • Луганск +32...+34
  • Харьков +32...+34


Прогноз погоды в Украине на 20 августа / Укргидрометцентр