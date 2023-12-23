Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 23 декабря в Украине

23 декабря 2023, 06:30
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 23 декабря, в Украине дождливая погода, местами мокрый снег. Средняя температура будет составлять -1...+1 градус, теплее будет на Востоке - там столбики термометров покажут до +5, во временно оккупированном Крыму +6 градусов.

Зима в конце декабря напоминает о себе мокрым снегом, но холодно не будет. Поэтому надевайте шапки, перчатки и смело отправляйтесь на праздничные закупки – Рождество уже на пороге! И за праздничной суетой не забывайте, пожалуйста, о донатах на ВСУ и вкусностях для наших воинов!

Смотрите также В некоторые области Украины идет непогода с сильным ветром: синоптики объявили штормовое предупреждение

Какая будет погода в Украине 23 декабря

На Востоке и Юго-востоке страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, 23 декабря в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15 – 20 метров в секунду.

На Востоке и Юго-востоке страны температура ночью и днем +1...+6 градусов тепла, на остальной территории температура в течение суток от -3 до +2 градусов. В последующие двое суток температура ночью от -5 до +1 градуса, днем 24 декабря около нуля, к Рождеству 25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, +4...+10 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и столичном регионе

Будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от -3 до +2, в Киеве в течение суток около нуля.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях и снеголавинной опасности

23 декабря в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.


Опасные метеорологические явления в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 22 – 24 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Не ходите на высокогорье!


Снеголавинная опасность в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород 0...+2
  • Львов -1...+1
  • Ивано-Франковск -1...+1
  • Тернополь -1...+1
  • Черновцы -1...+1
  • Хмельницкий -1...+1
  • Луцк -1...+1
  • Ровно -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Винница -1...+1
  • Одесса 0...+2
  • Николаев 0...+2
  • Херсон +1...+3
  • Симферополь +4...+6
  • Кропивницкий -1...+1
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -1...+1
  • Суммы -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Днепр +1...+3
  • Запорожье +2...+4
  • Донецк +2...+4
  • Луганск +3...+5
  • Харьков +2...+4


Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Укргидрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова