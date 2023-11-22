-15 градусов на Востоке, ухудшение движения транспорта, желтый уровень: прогноз погоды на 23 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Самая низкая температура в четверг, 23 ноября, будет на Востоке, там столбики термометров могут достичь -15 градусов ночью. На Юге пока плюсовая температура. Днем в большинстве областей небольшой мороз будет сменяться теплом, а вот с ночи будет очень холодно.
В Киеве 22 ноября выпал первый снег, в других регионах это произошло раньше. Морозы теперь будут и днем, а вместе с ними и гололедица. Одевайтесь теплее и будьте бдительны, ведь предупреждают о возможном ухудшении движения транспорта.
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Какая будет погода в Украине 23 ноября
Синоптики прогнозируют облачность. Ночью в юго-восточной, днем в северной части небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем в западных и северных областях порывы 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25 метров в секунду.
Температура в восточных областях ночью -10...-15 градусов мороза, днем -2...-7 градусов, на остальной территории ночью -4...-9 градусов, днем от -2 до +3 градусов. На юге страны и Закарпатье ночью 0...-5, днем 0...+5 градусов.
Погода в Киеве и столичном регионе
Здесь будет облачно, ночью без осадков, а днем прогнозируется небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
Температура по области ночью -4…-9 градусов, днем от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью -6...-8 градусов, днем около нуля.Важно! В столице на дорогах будет гололедица, а днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому объявлен I уровень опасности, желтый. Будьте внимательны, ведь погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В ГСЧС также предупреждают о возможных осложнениях движения на дорогах. Там указывают, что днем в Киеве, западных и северных областях прогнозируют порывы 15-20 метров в секунду, в Карпатах – 25 метров в секунду. В столице и Киевской области также ожидается на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Призываем пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать ПДД и элементарные правила безопасности,
– отмечают спасатели.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
23 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Желтый уровень опасности в Украине на 23 ноября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +2...+4
- Львов +1...+3
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +2...+4
- Хмельницкий +1...+3
- Луцк +1...+3
- Ровно +1...+3
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +3...+5
- Николаев +2...+4
- Херсон +2...+4
- Симферополь +4...+6
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы -4...-2
- Полтава 0...-2
- Днепр -1...+1
- Запорожье 0...-2
- Донецк -6...-4
- Луганск -9...-7
- Харьков -6...-4