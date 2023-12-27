Облачно, тепло и местами мокрый снег: прогноз погоды на 28 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 28 декабря, будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют небольшой мокрый снег.
В среднем днем температура будет достигать 1 – 6 градусов тепла, ночью – от 2 тепла до 3 градусов мороза. Кроме того, синоптики прогнозируют на западе и юге Украины 4 – 9 градусов тепла.
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Какая погода в регионах Украины
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег,
– рассказали синоптики.
По их данным, ветер будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью на востоке страны местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
В Киевской области температура будет облачной с прояснениями, без осадков. Там прогнозируют порывистый западный и северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду.
"Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 2 – 4 градуса тепла", – рассказали синоптики.
Какая погода в городах Украины
- Киев +2...+4
- Ужгород +7...+9
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +4...+6
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +3...+5
- Винница +5...+7
- Одесса +8...+10
- Николаев +5...+7
- Херсон +6...+8
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +3...+5
- Чернигов +1...+3
- Сумы +1...+3
- Полтава +1...+3
- Днепр +3...+5
- Запорожье +4...+6
- Донецк +1...+3
- Луганск +1...+3
- Харьков +1...+3