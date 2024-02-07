Где в Украине будут значительные осадки: прогноз погоды на 8 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 8 февраля, будет облачной. Во многих регионах возможны осадки.
В четверг ветер будет иметь преимущественно западное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах и на Востоке ночью возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
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Какой будет погода 8 февраля
В четверг по всей территории Украины, кроме Юга, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На Западе ночью будут умеренные, а днем значительные осадки. В Карпатах тоже днем ожидаются значительные осадки. На северном Востоке на дорогах местами может быть гололедица.
По данным синоптиков, ночная температура на Юге составит +2...+7, а днем там потеплеет до +10...+15. На остальной территории Украины в течение суток в среднем ожидается +1...+6, кроме Севера. В северных областях столбики термометров будут показывать -2...+3, а на Сумщине похолодает до 0...-5.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в четверг. А именно в Карпатах и Закарпатье 8 февраля ожидаются значительный мокрый снег и дождь. Поэтому Укргидрометцентр объявил там І уровень опасности (желтый).
Синоптики объявили желтый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода на Киевщине
В Киевской области в четверг будет облачно с прояснениями, а также небольшой дождь с переходом в мокрый снег.
На Киевщине в течение суток ожидается -2...+3. В Киеве днем и ночью столбики термометров будут показывать 0...+2.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +6...+8
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – +2...+4
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – 0...-2
- Сумы – -3...-1
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / Карта Укргидрометцентра