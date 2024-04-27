Жаркая и дождливая погода, ночью до нуля: что прогнозируют синоптики на 28 апреля

Воскресенье будет жарким: синоптики прогнозируют среднюю температуру в +20 градусов по всей Украине. В то же время станет больше и разница температур ночью и днем, она кое-где достигнет более десяти градусов.

Если в субботу на Западе было холоднее, а на Востоке до +26 градусов, то 28 апреля ситуация изменится с точностью до наоборот. Жителям восточных регионов придется брать с собой зонтики. Продумайте, как одеться, это то немногое, на что мы еще можем повлиять.

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Прогноз погоды в Украине на 28 апреля

Следует ожидать переменную облачность. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8 градусов, в южной части и восточных областях +9...+14; днем +16...+21, на востоке до +25; в Карпатах ночью 0...+5, днем +10...+15.

Какая будет погода в Киеве и в столичном регионе

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8, днем +16...+21; в Киеве ночью +6...+8, днем +18...+20.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

26-30 апреля, в результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках, будет продолжаться:

- на Десне и ее притоке на реке Снов – затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);

- на Верхнем Днепре (в пределах страны) – затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

26-29 апреля – в верхней части Каменского водохранилища в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с частичным затоплением поймы и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (І уровень опасности – желтый).

26-30 апреля в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка ожидается повышение уровней воды на 0, 2 – 0, 5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области (І уровень опасности – желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожский, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).



Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 26-28 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!

– призвали в Укргидрометцентре.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 28 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области.



Предупреждение о снеголавинной опасности / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +18...+20

Ужгород +20...+22

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +19...+21

Луцк +20...+22

Ровно +19...+21

Житомир +18...+20

Винница +19...+21

Одесса +21...+23

Николаев +20...+22

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +19...+21

Черкассы +19...+21

Чернигов +18...+20

Сумы +16...+18

Полтава +19...+21

Днепр +19...+21

Запорожье +20...+22

Донецк +19...+21

Луганск +22...+24

Харьков +22...+24



Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / Укргидрометцентр